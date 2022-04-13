Замглавы Россотрудничества и бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что ситуация на Украине — это «тьма и катастрофа». Такое мнение она выразила в видеообращении к участникам форума БРИКС в Индии. Поклонская добавила, что является одновременно «и украинкой, и русской» и выступает «на стороне добра и здравого смысла». Поклонская призвала не усиливать эскалацию и прекратить поставки оружия Киеву.

То, что происходит с Украиной сегодня, — это и есть тьма, катастрофа. Гибнут люди, разрушены дома, целые города, миллионы беженцев. Искалечены тела и души. Мое сердце разрывается от боли. Две страны убивают друг друга, — сказала она.

Поклонская ранее отказалась верить обвинениям в адрeс России по ситуации в украинской Буче. Она отметила, что, скорее всeго, правда будет раскрыта. По мнению бывшего прокурора Крыма, тот, кто причастен к преступлениям такого рода, не имеeт человеческого облика и «питает ненависть и к укрaинцам, и к рyсcким».

Также Поклонская призвала жителей России помогать рядовым украинцам. Они, по её словам, сейчас ощущают необходимость в самых элементарных вещах, а также в лекарствах и продуктах.