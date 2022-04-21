«Старые счёты»: Поклонская ответила на призыв лишить её наград

Депутатам крымского парламента вместо слов замглавы Россотрудничества о спецоперации Натальи Поклонской нужно обсуждать законопроект о разрешении застройки особо охраняемых территорий и природных заповедников, заявила Поклонская в интервью РБК. При этом призыв лишить её наград она назвала «старыми счётами».

Пусть обсуждают. Им вообще надо что-то обсуждать. Конечно, лучше было бы законопроект о разрешении застройки особо охраняемых территорий и природных заповедников пообсуждать, но выступить с высокой трибуны с призывом о лишении медали бывшего ненавистного прокурора — это куда приятнее. Тут и старые счёты будут закрыты, и на душе спокойнее, — сказала Поклонская.

Накануне Поклонская в интервью Маше Майерс на YouTube-канале «Живой гвоздь» назвала буквы V и Z, которые российские военные наносят на боевую технику, символами скорби. После глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщил, что сделает выводы после заявления своего заместителя.

Позже в Государственном совете Крыма заявили, что рассмотрят вопрос о лишении государственных наград бывшего генпрокурора республики, заместителя главы Россотрудничества Натальи Поклонской после высказывания о символике спецоперации РФ на Украине (Z и V).

Тем временем адвокат Лев Тропин в беседе с NEWS.ru объяснил, что в России государственных наград можно лишиться только в соответствии с указом президента, который выносится на основании представления суда.