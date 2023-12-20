Песков заявил, что Ходорковский не выполнил обещаний перед Путиным

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Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский

Президент РФ Владимир Путин 10 лет назад помиловал экс-главу компании ЮКОС Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) из гуманных соображений, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его мнению, сейчас российский лидер вряд ли сожалеет о своем решении, передает ТАСС.

Вы знаете, тогда были определенные заверения со стороны господина Ходорковского, просьба. И, действительно, президент исходя из чисто человеческих, гуманитарных соображений принял такое решение, — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что все заверения Ходорковского «остались на бумаге» и «не более того». По словам Пескова, это «достаточно красноречиво» характеризует экс-главу ЮКОСа.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что раньше только на Западе сомневались в том, что Ходорковский «знает толк в убийстве». Дипломат напомнила, что уже после помилования, в 2015 году, предприниматель был объявлен в международный розыск именно из-за подозрений в убийстве. Комментируя презентацию его книги «Как убить дракона», прошедшую в Европарламенте, Захарова назвала всех сторонников Ходорковского соучастниками преступной идеологии.