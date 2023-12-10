«Знает толк в убийстве»: Захарова о Ходорковском Захарова заявила, что Ходорковский знает толк в убийстве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Бывший российский олигарх Михаил Ходорковский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) знает толк в убийстве, в чем раньше сомневались только на Западе, написала в Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала прошедшую в Европарламенте презентацию книги бизнесмена «Как убить дракона». Она назвала всех, кто в настоящее время поддерживает Ходорковского, «соучастниками преступной идеологии человечества».

Во-первых, в том, что Ходорковский знает толк в убийстве, раньше «сомневались» только на Западе. Именно из-за подозрений в убийстве он и объявлен в 2015 году в международный розыск. Во-вторых, важно вникнуть в то, что именно вещал «убийца драконов»: смена власти в России, выход из ее состава регионов, постановка под вопрос территориального единства страны, революция, — заявила Захарова.

Она добавила, что Европарламент стал «откровенно экстремистской организацией», а не просто маргинальной площадкой. По словам Захаровой, Ходорковский продолжает совершать преступления, а европейские депутаты «в открытую нагло» высказывают ему поддержку.

Минюст России внес Ходорковского в перечень иностранных агентов в мае прошлого года. Как пояснили в ведомстве, бизнесмен получал финансирование с территории Украины. Глава Фонда по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин считает, что иноагенты, которые не меняют позицию и продолжают критиковать власти РФ и спецоперацию, представляют угрозу для России. По его словам, таким гражданам необходимо запретить въезд в страну.