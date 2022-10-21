Песков высказался о возможной новой должности экс-главы Ростуризма Песков: новая должность экс-главы Ростуризма Догузовой будет зависеть от нее

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Зарина Догузова

Возможное назначение экс-главы Ростуризма Зарины Догузовой на новый пост будет зависеть от нее, а также от предложений, которые уже сделаны или еще будут сделаны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после упразднения ведомства главой государства Владимиром Путиным, передает РИА Новости. Известно, что функции Ростуризма переданы Минэкономразвития. Догузова занимала должность главы ведомства с 2019 года.

Это будет зависеть от нее и от тех предложений, которые сделаны или еще будут сделаны, — ответил Песков на вопрос, сможет ли экс-глава Ростуризма продолжить деятельность по развитию туризма в России на новом посту.

Ранее ведомство подверглось критике бизнеса за законопроект о развитии внутреннего туризма. Бизнес-объединение «Опора России» указало на то, что в документе не затронута тема серого рынка и нет предложений по необходимым мерам поддержки.

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко накануне заявил, что передача функций Ростуризма Минэкономразвития позволит госструктурам сконцентрироваться на проблемах и приоритетах отрасли. Он высказал благодарность Догузовой за вклад в развитие туристической индустрии, а также выразил уверенность в том, что она останется в отрасли.