Песков: возвращение к духу «Женевы» с его надеждами вряд ли возможно

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Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вернуться к «духу» встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена в Женеве, когда возникла надежда на налаживание отношений двух стран, едва ли возможно. По его словам, которые приводит РИА Новости, мир уже тогда ощущал симптомы нынешних «тектонических изменений» в мире.

Вряд ли мы можем предаваться прежним надеждам. Могут быть новые надежды. Это будет совсем другой режим общения. Но общение необходимо. Америка никуда не денется, Европа никуда не денется. Как-то общаться придется, — подчеркнул представитель Кремля.

Первая встреча лидеров РФ и США состоялась 16 июня 2021 года в Женеве. По итогам встречи Путин и Байден выступили с совместным заявлением, в котором коснулись темы контроля над стратегическим вооружением. Также они договорились вернуть российского и американского послов в Вашингтон и Москву. В ходе пресс-конференции, которую лидеры давали по отдельности, Путин назвал встречу «конкретной» и «предметной», отметил, что они с американским коллегой настроены на поиск решения «завалов» в отношениях двух стран. Позднее Путин также уточнил, что по итогам саммита наметились возможности для диалога и выравнивания отношений России и США.