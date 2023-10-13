Песков рассказал, обсуждали ли Путин и Алиев ситуацию вокруг Варданяна Песков: Путин и Алиев не обсуждали ситуацию вокруг Рубена Варданяна

Фото: kremlin.ru

Ильхам Алиев и Владимир Путин

Президент России Владимир Путин и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев не обсуждали в публичной части встречи ситуацию вокруг экс-главы правительства непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Рубена Варданяна, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что не знает, о чем говорили лидеры в ходе приватного разговора в рамках саммита СНГ, сообщает ТАСС.

Нет, [Алиев и Путин не обсуждали ситуацию вокруг Варданяна]. Была часть беседы один на один, достаточно продолжительная. И я не знаю, о чем там шла речь, — сказал представитель Кремля.

28 сентября суд в Азербайджане избрал в отношении Рубена Варданяна, называвшего себя главой кабмина непризнанной республики, меру пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца. Пограничная служба Азербайджана опубликовала кадры задержания Варданяна. Супруга политика и бизнесмена подтвердила факт его ареста при попытке выезда в Армению.

Варданяна подозревают в создании незаконных вооруженных формирований или групп. Согласно предъявленному обвинению, он, будучи гражданином иностранного государства, в сентябре 2022 года незаконно пересек госграницу Азербайджана вне пунктов пропуска для совершения террористических и диверсионных актов, а также проник в зону пребывания российских миротворцев в Карабахе.