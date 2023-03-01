Песков рассказал, как в России отпразднуют день присоединения Крыма

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Женщина смотрит трансляцию митинга-концерта, посвященного воссоединению Крыма с Россией, у Большой спортивной арены «Лужники» в Москве

День присоединения Крыма к России, который традиционно празднуется после событий 2014 года, и на этот раз так или иначе будет отмечен. Об этом в разговоре с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом представитель Кремля заметил, что пока еще рано говорить о формате праздничных мероприятий, передает ТАСС.

В том или ином формате, разумеется, вспоминать эту знаменательную дату будем. Безусловно. Пока еще все-таки дайте нам время, мы своевременно вас проинформируем, — сообщил Песков в ответ на вопрос о том, выступит ли в связи с годовщиной присоединения полуострова президент Владимир Путин.

Представитель Кремля призвал по этому поводу «не забегать вперед». Он добавил, что у главы государства до дня присоединения Крыма очень и очень плотный график.

День воссоединения полуострова с РФ отмечается 18 марта. В этот день девять лет назад был подписан межгосударственный договор между президентом России и главой региона.

Ранее Песков осудил появление украинских флагов на выставке в РУДН. Он сказал, что эти знамена являются символом режима, который поддерживает националистов.

Песков добавил, что в ситуации с вывешиванием символов на выставке в РУДН нужно разобраться.