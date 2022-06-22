Песков рассказал, что Путин не выступит с речью в День памяти и скорби

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Президент России Владимир Путин не планирует выступать с речью в День памяти и скорби 22 июня, приводит РИА Новости слова представителя Кремля Дмитрия Пескова. Ранее российский лидер возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Москве.

Нет, — ответил Песков на вопрос журналиста о том, планируется ли выступление Путина.

День памяти и скорби — это памятная дата, которая ежегодно отмечается 22 июня в России, на Украине и в Белоруссии. Событие учреждено указом президента РФ Бориса Ельцина от 8 июня 1996 года в честь начала Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года. В тот день нацистская Германия напала на Советский Союз.

Кадры мероприятий, проходящих в Москве в честь Дня памяти и скорби, опубликованы в галерее NEWS.ru.