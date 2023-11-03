Песков: Путин посетит выставку «Россия» на ВДНХ Песков: Путин и все руководство страны посетят выставку «Россия» на ВДНХ

Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва»

Подготовка к открытию международной выставки-форума «Россия» на территории ВДНХ

Президент РФ Владимир Путин и все руководство страны побывают на масштабном форуме-выставке «Россия» на ВДНХ, заявил в эфире Первого канала представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, власти совершат несколько визитов на мероприятие.

Проделана, очевидно, титаническая работа абсолютно, всё высочайшего качества: и полет мысли, и технологическое исполнение. Поэтому, конечно, и президент, и, я уверен, все члены российского руководства неоднократно здесь побывают, — уточнил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ уточнил, что Путин не появится на открытии выставки 4 ноября, однако обязательно ознакомится с экспозицией. По словам Пескова, выставка действительно стоит того, чтобы посмотреть, в нее вложен гигантский труд. Также организаторы выставки-форума объявили, что глава государства выступит на мероприятии с посланием после 11 марта.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что Москва в полной мере готова принимать международную выставку-форум «Россия». Мероприятия пройдут с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года, для их проведения задействуют 67 объектов ВДНХ общей площадью 265 тысяч квадратных метров. В рамках выставки будут представлены важнейшие достижения страны в разных отраслях экономики, промышленности и других.