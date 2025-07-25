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25 июля 2025 в 12:50

Песков раскрыл, как в Кремле относятся к Владимиру Высоцкому

Песков: в Кремле любят и помнят творчество Владимира Высоцкого

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Кремле, как и по всей с России, любят и помнят творчество известного советского актера и поэта Владимира Высоцкого, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Высоцкий — это неотъемлемая часть российской культуры, передает Telegram-канал «Вы слушали Маяк»

Высоцкий — это неотъемлемая часть нашей культуры. Феноменальная, уникальная часть нашей культуры. Конечно, это всегда останется частью нашей культуры. Для России Высоцкий — это особенное явление. Конечно же, и в Кремле к нему относятся так же, как и все россияне, его любят и помнят, — отметил Песков.

Ранее корреспондент NEWS.ru поделился кадрами памятных мероприятий на Ваганьковском кладбище в Москве, приуроченных к 45-й годовщине смерти Высоцкого. Люди приходили к могиле артиста с цветами, пели его песни и читали молитвы. Один из пришедших принес с собой гитару — вокруг него образовался полукруг, и начался живой импровизированный концерт. Мужчина исполнил стихи и песни Высоцкого. На кладбище также провели богослужение, священник прочитал молитвы.

Ранее стало известно о создании уникального цифрового шоу «Высоцкий. Высота», в котором Высоцкий «вернется» на сцену в виде цифрового аватара. Как пояснил генеральный продюсер проекта Александр Мамонов, эта инициатива не преследует коммерческих целей. По его словам, она направлена на сохранение культурного наследия и знакомство молодого поколения с творчеством артиста.

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