Песков раскрыл, какими средствами РФ намерена закончить конфликт на Украине

Россия сохраняет приверженность урегулированию конфликта на Украине политико-дипломатическими средствами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля назвал данный подход наиболее предпочтительным с точки зрения Москвы, передает ТАСС.

Мы сохраняем нашу приверженность в идее о том, что предпочтительным для нас, разумеется, является урегулирование украинской проблемы политико-дипломатическими средствами, — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что США продолжают посредничество в решении конфликта Украины и России. Он подчеркнул, что Москва ценит эти усилия и считает их важными в контексте прямых переговоров с Киевом.

Также Песков заявил, что Кремль не исключает возможность встречи президента РФ Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа на этой неделе. По его словам, Москва считает контакты с представителем Вашингтона очень содержательными и полезными.

Прежде президент США Дональд Трамп заявил, что Уиткофф прибудет в Москву в среду или четверг, 6 или 7 августа соответственно. Однако подробностей предстоящего визита глава государства не уточнил.