Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 августа 2025 в 12:28

Песков раскрыл, какими средствами РФ намерена закончить конфликт на Украине

Песков: РФ по-прежнему привержена мирному урегулированию конфликта на Украине

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия сохраняет приверженность урегулированию конфликта на Украине политико-дипломатическими средствами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля назвал данный подход наиболее предпочтительным с точки зрения Москвы, передает ТАСС.

Мы сохраняем нашу приверженность в идее о том, что предпочтительным для нас, разумеется, является урегулирование украинской проблемы политико-дипломатическими средствами, — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что США продолжают посредничество в решении конфликта Украины и России. Он подчеркнул, что Москва ценит эти усилия и считает их важными в контексте прямых переговоров с Киевом.

Также Песков заявил, что Кремль не исключает возможность встречи президента РФ Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа на этой неделе. По его словам, Москва считает контакты с представителем Вашингтона очень содержательными и полезными.

Прежде президент США Дональд Трамп заявил, что Уиткофф прибудет в Москву в среду или четверг, 6 или 7 августа соответственно. Однако подробностей предстоящего визита глава государства не уточнил.

Россия
Дмитрий Песков
Украина
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Момент нападения кубинца на спасателей в Подмосковье попал на видео
Россия сыграет с Иорданией
Защита оспорила продление ареста экс-замминистра обороны
Байкеры устроили сходку в российском городе из-за сбитой девушки
Продюсер Розенбаума вышла на связь после слухов о его госпитализации
В Совфеде объяснили, зачем Россия списывает долги другим странам
В Госдуме обвинили банки в спекуляции на фоне рекордной прибыли
На Кубани поток воды смыл палаточный лагерь вместе с детьми
Россия снимает мораторий на развертывание ракет наземного базирования
«112»: Розенбаума экстренно госпитализировали в столичную клинику
Любителям фестиваля Signal сообщили неприятную новость
Автоэксперт раскритиковал инициативу ограничить срок службы легковых машин
Анастасия Волочкова рассказала, кто из продюсеров помог ей стать певицей
Россиян предупредили о грядущем росте цен на красную рыбу
Участники мусорного бизнеса наворовали 33 млн рублей
Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Возле резиденции Путина задержали странного человека
Россияне оценили сообщения о блокировке WhatsApp осенью
Труп год гнил в лесу: маньяк из Череповца хранил трусы всех своих жертв
Знойная жара до +40 градусов? Погода в Москве в конце августа: чего ждать
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы
Регионы

Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал
Общество

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше
Россия

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.