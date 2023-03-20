Песков раскрыл детали работы по запуску газового хаба в Турции Песков: Москва и Анкара продолжат работу над запуском газового хаба в Турции

Фото: Ali Aksoyer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Москва и Анкара продолжат работу над реализацией проекта газового хаба в Турции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что задача стоит сложная, могут возникать задержки по времени, технические и иные проблемы, передает ТАСС.

Понятно, что это достаточно сложная работа, это достаточно сложный проект, который, конечно же, не может реализовываться без возникновения каких-то задержек по времени, тех или иных проблем технического или иного характера. Неизбежны такие ситуации в отношении турецкого хаба. Будем следить, будем продолжать сотрудничать с турецкими партнерами, — заявил Песков.

6 марта стало известно, что встреча стран — потребителей и поставщиков газа по поводу строительства газового хаба в Турции, намеченная на 22 марта, снова не состоится. Встреча перенесена на неопределенный срок.

Ранее аналитик «Выгон Консалтинг» Евгения Попова заявила, что через строящийся хаб в Турции газ смогут поставлять Россия, Азербайджан и Иран. Также воспользоваться его услугами смогут главные экспортеры газа в мире, такие как США, Алжир, Катар и другие. При этом аналитик считает, что поставки российского газа вряд ли будут увеличены, поскольку для этого необходимо расширить Трансбалканский газопровод в страны Восточной Европы и построить интерконнекторы внутри Европы.