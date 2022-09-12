Песков: Путин знает о перегруппировке ВС России под Харьковом

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Президент Владимир Путин осведомлен о ситуации с перегруппировкой российских войск в Харьковской области, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он уточнил, что в условиях проведения спецоперации главе государства докладывают о каждой появляющейся новости с фронта, передает ТАСС.

Все, что происходит, любые действия, которые делают военные в ходе СВО, докладываются Верховному главнокомандующему. Путин находится на постоянной связи с министром обороны и со всеми военачальниками. Здесь по-другому и быть не может в ходе СВО, — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналиста о перемещении войск под Харьковом.

При этом он отметил, что Путин не планирует в ближайшее время встречаться с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который накануне предложил Минобороны РФ и российским властям разъяснить «интересную, офигенную ситуацию» на Украине.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские войска, находившиеся в районах Балаклеи и Изюма Харьковской области, перегруппированы и переброшены на территорию ДНР. По его словам, это сделано для наращивания усилий на Донецком направлении.

По словам главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталия Ганчева, российских военных отвели из Харьковской области в связи с численным преимуществом бойцов ВСУ. Он уточнил, что украинских военнослужащих на этих территориях было в восемь раз больше, чем российских. Решение об отводе войск было принято для сохранения личного состава.