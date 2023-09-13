Песков ответил на вопрос о рисках ядерной войны Песков: вопрос о рисках ядерной войны не обсуждался на встрече с Ким Чен Ыном

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Вопрос о рисках ядерной войны на встрече президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына не поднимался, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире канала «Россия 1». Встреча лидеров прошла на космодроме Восточный.

Нет, это не обсуждалось никак, — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что завершились двухчасовые переговоры между Путиным и Ким Чен Ыном, которые начались с участием делегаций стран и продолжились наедине. Встреча состоялась на космодроме Восточный в Амурской области.

Глава КНДР Ким Чен Ын прибыл 12 сентября в Россию на переговоры с Путиным. Это первая зарубежная поездка северокорейского лидера за четыре года.

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН Константин Асмолов отметил, что Путин и Ким Чен Ын могли обсудить формирование нового военного блока в азиатском регионе. Он считает, что Токио, Сеул и Вашингтон готовятся создать в Восточной Азии организацию наподобие НАТО.

Асмолов отметил, что сигналом о формировании нового союза стал саммит в Кэмп-Дэвиде, который состоялся 18 августа. По мнению эксперта, там были подписаны документы, которые открывают дорогу для формирования регионального военного блока.