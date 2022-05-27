Песков оценил влияние санкций против России и Белоруссии на интеграцию ЕАЭС Песков: санкции Запада против России и Белоруссии не помешают интеграции в ЕАЭС

Дмитрий Песков / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Экономическая война Запада против России и Белоруссии не помешает дальнейшей интеграции в Евразийском экономическом союзе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Высший Евразийский экономический совет является одним из самых продвинутых интеграционных форматов на евразийском пространстве.

Есть трудности, связанные с экономической войной, которая развязана как минимум против двух членов ЕАЭС — это Россия и Белоруссия. Но это не может и не будет мешать дальнейшему развитию и укреплению этого формата, — сказал Песков.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что санкции последовали после того, как у Запада не получилось «оторвать» Белоруссию от России и организовать в стране Майдан по украинскому сценарию. Он подчеркнул, что Россия и Белоруссия смогут преодолеть эффект санкций и «возродиться, как феникс из пепла».