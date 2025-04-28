Песков назвал важное достижение в отношениях России и США Песков назвал достижением само разблокирование диалога России и США

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Дмитрий Песков

Россия и США восстанавливают двусторонние отношения, это уже достижение, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, стороны обсуждают в том числе украинское урегулирование.

Песков подчеркнул, что движение в сторону завершения кризиса на Украине продолжается. Для этого важно разблокировать двусторонние отношения с Вашингтоном.

Начался диалог. Именно в процессе диалога реализуются попытки выйти на траекторию мирных переговоров. Это само по себе, безусловно, достижение, — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Песков заявил, что в в графике президента России Владимира Путина пока нет телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом. Однако при необходимости он может быть согласован в кратчайшие сроки, добавил он.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что у президентов России и США есть возможность самостоятельно определить дату и место встречи. Отвечая на соответствующий вопрос в интервью американской телекомпании CBS, он назвал Путина и Трампа хозяевами своего графика.

Тем временем депутат Госдумы Виктор Водолацкий высказал мнение, что возможная встреча Путина и Трампа способна сыграть ключевую роль в урегулировании ряда международных конфликтов. По его мнению, прямой диалог между Путиным и Трампом может снять напряжение в ряде геополитических вопросов.