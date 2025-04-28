Песков высказался о возможных переговорах Путина и Трампа Песков заявил, что разговор Путина и Трампа может быть быстро согласован

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

В настоящее время в графике президента России Владимира Путина нет телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков. Однако при необходимости он может быть согласован в кратчайшие сроки, добавил он, передает ТАСС.

Пока нет в графике. Но при необходимости он может быть очень оперативно согласован, — сказал представитель Кремля.

До этого он также рассказал, что и Путин, и Трамп считают абсурдом отказ от взаимного диалога. Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что глава государства очень уважает своего американского коллегу.

Днем ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что у президентов России и США есть возможность самостоятельно определить дату и место встречи. Отвечая на соответствующий вопрос в интервью американской телекомпании CBS, он назвал Путина и Трампа хозяевами своего графика.

Тем временем депутат Госдумы Виктор Водолацкий высказал мнение, что возможная встреча Путина и Трампа способна сыграть ключевую роль в урегулировании ряда международных конфликтов. По его мнению, прямой диалог между Путиным и Трампом может снять напряжение в ряде геополитических вопросов.