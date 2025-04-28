В настоящее время в графике президента России Владимира Путина нет телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков. Однако при необходимости он может быть согласован в кратчайшие сроки, добавил он, передает ТАСС.
Пока нет в графике. Но при необходимости он может быть очень оперативно согласован, — сказал представитель Кремля.
До этого он также рассказал, что и Путин, и Трамп считают абсурдом отказ от взаимного диалога. Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что глава государства очень уважает своего американского коллегу.
Днем ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что у президентов России и США есть возможность самостоятельно определить дату и место встречи. Отвечая на соответствующий вопрос в интервью американской телекомпании CBS, он назвал Путина и Трампа хозяевами своего графика.
Тем временем депутат Госдумы Виктор Водолацкий высказал мнение, что возможная встреча Путина и Трампа способна сыграть ключевую роль в урегулировании ряда международных конфликтов. По его мнению, прямой диалог между Путиным и Трампом может снять напряжение в ряде геополитических вопросов.