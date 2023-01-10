Песков назвал циничной реакцию Украины и Запада на объявленное РФ перемирие

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Реакция Запада и Украины на рождественское перемирие, объявленное Россией, является циничной и необъяснимой, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, решения о возможных перемириях в дальнейшем будут приниматься верховным главнокомандующим, передает ТАСС.

Действительно, мы встретили совершенно непонятную, необъяснимую реакцию, достаточно циничную реакцию со стороны, прежде всего, Киева, а также со стороны многих западных лидеров. Еще раз повторяю: циничная и необъяснимая, — сказал Песков.

5 января министр обороны РФ Сергей Шойгу по поручению российского президента Владимира Путина отдал приказ о временном прекращении огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский отказался от перемирия.

В Минобороны РФ позже сообщили, что Киев провел несколько сотен обстрелов во время режима прекращения огня 6 и 7 января. В ведомстве подчеркнули, что ответным огнем российских войск украинская артиллерия, которой велись обстрелы населенных пунктов, была подавлена.

Кандидат в вице-президенты США от партии «Зеленых» Аджаму Барака заявил, что Путин указом о прекращении огня в Рождество показал Украину такой, какая она есть.