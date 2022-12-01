Песков: дата послания Путина Федеральному собранию пока не определена

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Дата послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию пока не определена, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС. Ранее он сообщил, что глава государства выступит с посланием к парламенту до конца года, при этом Песков также не стал называть точную дату обращения.

Нет, пока информации нет. Будем вас информировать, — заявил Песков.

10 ноября источники РБК сообщали, что Кремль начал подготовку к посланию президента России Федеральному собранию. По информации издания, глава государства планирует затронуть тему специальной операции России на Украине.

До этого Песков объяснил, что проведение прямой линии с президентом России будет зависеть от его графика. По его словам, в настоящее время расписание российского лидера динамичное.