В Кремле начали подготовку к посланию Путина Федеральному собранию РБК: в Кремле начали подготовку к посланию Путина Федеральному собранию

Фото: Sergey Smirnov/Global Look Press

Кремль начал подготовку к посланию президента России Владимира Путина Федеральному собранию, пишет РБК со ссылкой на два источника, знакомых с ходом обсуждения вопроса. По информации издания, подготовка началась пару дней назад. При этом дата проведения мероприятия пока еще неизвестна.

Подготовка началась несколько дней назад; когда глава государства огласит послание, пока неясно, — сказано в публикации.

Автор материала указывает на то, что глава государства обязательно коснется темы специальной операции России на Украине.

Оглашение послания Федеральному собранию и проведение прямой линии с президентом России Владимиром Путиным будет зависеть от его графика, заявил ранее представитель президента России Дмитрий Песков. По его словам, сейчас расписание российского лидера динамичное.

Глава пресс-службы Кремля уже говорил, что о дате проведения прямой линии с Путиным будет сообщено дополнительно. В 2021 году продолжительность прямой линии с российским президентом составила 3 часа и 42 минуты. За это время Путин успел ответить на 68 вопросов.