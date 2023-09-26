Патрушев оценил перспективы разрешения украинского кризиса Патрушев: перспективы разрешения украинского кризиса пока не просматриваются

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Николай Патрушев

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил во время российско-египетских консультаций по безопасности в Каире, что перспективы разрешения украинского кризиса пока не просматриваются, пишет «Российская газета». По его словам, Украине фактически не дают заключить мир, ее используют как инструмент против России.

На сегодняшний день перспективы такого разрешения не просматриваются. Украине не позволят пойти на заключение мирного соглашения и будут по-прежнему использовать ее в качестве орудия против России, — сказал Патрушев.

Ранее военкор Александр Сладков сообщил, что разоружение и контроль территории Украины должны стать основным условием мирного договора с Россией. Он отмечает, что появляются все новые варианты такого документа. Журналист уверен, что Киев моментально капитулирует в случае взятия под контроль Вооруженными силами России границ Украины со странами НАТО.

До этого бизнесмен Олег Дерипаска допустил, что мирные переговоры между Россией и Украиной могут начаться уже в конце сентября. По его мнению, США, которые постоянно раскручивают конфликты, придется пойти на диалог с Китаем, а о России они на какое-то время забудут. За это время в стране можно будет развить инфраструктуру, железные дороги, дороги и пограничные переходы, а также полностью перевести на цифровые рельсы торговлю и таможенные процедуры, считает предприниматель.