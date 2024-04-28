Опубликованы кадры со встречи Путина и Алиева, которые никто не видел Журналист Зарубин опубликовал новые кадры со встречи Путина и Алиева в Москве

Фото: kremlin.ru/Павел Бедняков/РИА Новости

Ильхам Алиев и Владимир Путин

В Сети появились новые кадры со встречи президента России Владимира Путина с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым, которая прошла 22 апреля в Москве. На видео, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина, показано, как лидеры рассматривают архивные документы про возведение Байкало-Амурской магистрали. Кроме этого, продемонстрированы кадры, как после завершения переговоров Путин лично проводил Алиева до машины и пожелал ему счастливой дороги.

Зарубин также показал отрывок выступления Путина на совещании, на котором глава государства рассказал о вкладе отца азербайджанского лидера в возведение БАМа. Он напомнил, что в конце 80-х годов СССР переживал сложный период, но несмотря на это Гейдар Алиев «дожал» стройку.

Люди работали, работали напряженно. Кто-то вообще не знает, а кто-то подзабыл, что такое конец 80-х годов в Советском Союзе, в каком состоянии была экономика. Это именно [Гейдар] Алиев довел до конца эту стройку, дожал. А если бы они тогда не дожали, не было бы БАМа просто, вот и все. А он у нас есть, — сказал Путин.

Ранее Алиев заявил, что страны Южного Кавказа должны быть заинтересованы в том, чтобы иметь хорошие отношения с Россией. Он убежден, что это достижимо, и привел в пример сотрудничество Москвы и Баку. По словам Алиева, в основе таких отношений лежат взаимное уважение, суверенитет и территориальная целостность.