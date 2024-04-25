Все страны Южного Кавказа должны быть заинтересованы в том, чтобы быть в хороших отношения с Россией, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на международном форуме «COP29 и зеленое видение для Азербайджана» в университете ADA. Он убежден, что это достижимо, и привел в пример отношения Москвы и Баку. Азербайджанский лидер подчеркнул, что в основе таких отношений лежат взаимное уважение, суверенитет и территориальная целостность.