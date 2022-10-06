Опубликован текст Конституции с новыми территориями в составе России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Конституция Российской Федерации

Опубликован текст обновленной Конституции России, где в составе страны указаны Запорожская и Херсонская области, а также Донецкая и Луганская народные республики. Новую версию основного закона можно увидеть на официальном интернет-портале правовой информации.

В составе Российской Федерации находятся субъекты Российской Федерации: Донецкая Народная Республика <...> Луганская Народная Республика <...> Запорожская область <...> Херсонская область, — говорится в документе.

30 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о вхождении Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Согласно результатам референдумов, в ДНР данное решение поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.

4 октября Совет Федерации единогласно одобрил на пленарном заседании конституционные законы о ратификации четырех международных договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации.