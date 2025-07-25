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25 июля 2025 в 07:14

«Охладит любую горячую голову»: Патрушев о ядерном потенциале подлодок РФ

Патрушев: ядерный потенциал АПЛ может охладить самую горячую голову на Западе

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Впечатляющий потенциал ядерного вооружения российских атомных подводных лодок «способен охладить любую горячую голову на Западе», заявил РИА Новости помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. Так он прокомментировал вхождение в состав российского ВМФ атомного подводного крейсера «Князь Пожарский» проекта «Борей-А».

Ядерный щит России – наилучшая гарантия суверенитета и территориальной целостности нашей страны, и вхождение в состав ВМФ нового атомного подводного крейсера служит свидетельством того, что этот щит постоянно укрепляется, — подчеркнул Патрушев.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин стал участником церемонии подъема флага на атомоходе «Князь Пожарский». Событие символизировало вступление атомной подлодки в состав Военно-морского флота России.

Также Владимир Путин в ходе совещания о стратегии развития подводных сил ВМФ РФ поручил продолжать серийный выпуск многоцелевых атомных подводных лодок с крылатыми ракетами проекта «Ясень-М». По словам российского лидера, субмарины этого проекта составляют основу ударного потенциала сил общего назначения российских военно-морских сил.

Николай Патрушев
флот
подлодки
Россия
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