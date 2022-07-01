«Однушки» и студии могут исключить из программ льготной ипотеки Депутат Пахомов: в ГД обсудят исключение «однушек» и студий из программ льготной ипотеки

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В Госдуме проработают предложение аудитора Счётной палаты России Натальи Труновой исключить однокомнатные квартиры и студии из всех программ льготного ипотечного кредитования с господдержкой, заявил NEWS.ru председатель парламентского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. Он также отметил, что лишать молодые семьи возможности приобретать такую жилплощадь — не совсем правильно.

Логика льготной ипотеки — это, конечно, семейная ипотека, это с одной стороны, но с другой стороны, люди покупают очень маленькие квартиры не потому, что не хотят большие. Возможно, что у них просто средств на это не хватает. Я бы сосредоточился на дополнительных показателях при рассмотрении вопроса. Не только смотреть на квадратные метры, но и на состав семьи, например. Если состав семьи не позволяет нам говорить, что это льготная семейная ипотека, — тогда, да. Предложение прозвучало, будем его прорабатывать. Ещё раз повторю — маленькие квартиры покупают молодые семьи как своё первое жильё, и закрывать такую возможность было бы не совсем правильным, — объяснил Пахомов.

Накануне Трунова пояснила, что программы ипотеки с господдержкой направлены на улучшение жилищных условий граждан. Они основаны на принципе комфортного проживания — у каждого члена семьи должна быть отдельная комната. Студии и однокомнатные квартиры ему не соответствуют. Однако приобретая подобное жильё по льготной ипотеке, семья в большинстве случае лишается в дальнейшем возможности улучшить свои жилищные условия.

Ранее сообщалось, что в России снизили ставку по льготной ипотеке с 9% до 7%. При этом срок действия программы и другие её параметры остались прежними. В правительстве отметили, что данная мера позволит большему числу россиян приобрести жильё на выгодных условиях, а также станет поддержкой строительному сектору и смежным отраслям.