В СП выступили против льготной ипотеки на «однушки» Аудитор СП Трунова: льготную ипотеку на «однушки» нужно отменить

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Однокомнатные квартиры и студии должны быть исключены из всех программ льготного ипотечного кредитования с господдержкой, заявила аудитор Счётной палаты Наталья Трунова. По её словам, такие квартиры не соответствуют задаче улучшения жилищных условий семей, сообщает РИА Новости.

Счётная палата предлагает исключить студии и однокомнатные квартиры из всех программ с государственной поддержкой — государству не следует поддерживать спрос на некомфортные типологии жилья и тем самым способствовать росту предложения таких типологий, — сказала аудитор в интервью агентству.

Она пояснила, что программы ипотеки с господдержкой направлены на улучшение жилищных условий граждан. Они основаны на принципе комфортного проживания — у каждого члена семьи должна быть отдельная комната. Студии и однокомнатные квартиры ему не соответствуют. Однако приобретая подобное жильё по льготной ипотеке, семья в большинстве случае лишается в дальнейшем возможности улучшить свои жилищные условия.

Ранее сообщалось, что в России снизили ставку по льготной ипотеке с 9% до 7%. При этом срок действия программы и другие её параметры остались прежними. В правительстве отметили, что данная мера позволит большему числу россиян приобрести жильё на выгодных условиях, а также станет поддержкой строительному сектору и смежным отраслям.