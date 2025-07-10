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10 июля 2025 в 17:13

«Обязывали целоваться с Зеленским»: названа причина угроз главы Польши

Депутат Журавлев: президент Польши прозрел перед приближением отставки

Алексей Журавлев Алексей Журавлев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент Польши Анджей Дуда прозрел перед приближением отставки, поэтому пригрозил закрытием аэропорта Жешува, через который поставляется более 80% помощи Киеву, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, должность обязывала Дуду иметь хорошие отношения с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Дуде ведь президентом осталось быть считаные дни, а с приближением отставки все эти европейские чиновники как будто прозревают и начинают говорить вещи, которые хотя бы приближены к правде. Прежде должность обязывала целоваться с Зеленским и везти ему танки, а теперь эту лавочку можно и прикрыть, — сказал Журавлев.

Он уточнил, что через Польшу шли поставки оружия Украине, однако Варшаву не звали на международные совещания, посвященные этому трафику. По словам депутата, это показывает отношение Запада к Восточной Европе, которая нужна в качестве буфера на границе с Россией.

Ранее Дуда заявил, что аэропорт Жешува может быть закрыт, если Киев и его союзники продолжат считать его своей собственностью. По словам польского президента, Варшаву не приглашали в важные международные органы, которые принимали решение о поставках помощи Украине через территорию Польши.

Польша
Анджей Дуда
Украина
Владимир Зеленский
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
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