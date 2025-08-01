Новые конструкторские бюро могут создать при российских вузах

Новые конструкторские бюро могут создать при российских вузах Депутат Миронов призвал создать конструкторские бюро при вузах и предприятиях

Депутат Госдумы Сергей Миронов в беседе с 360.ru предложил создать новые конструкторские бюро на базе отечественных вузов и предприятий. Это, по его мнению, позволит решить проблему технологического отставания России.

Необходимо предоставить масштабную поддержку конструкторским бюро. Нужно внедрить целевую федеральную программу создания новых конструкторских бюро при ведущих российских вузах, научно-исследовательских институтах и промышленных предприятиях, — заявил Миронов.

Он предложил поддерживать инжиниринговые компании с помощью налоговых льгот и грантов. Депутат добавил, что развивать конструкторские бюро важно во всех российских регионах.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что стране предстоит запустить новый этап технологического развития. По его словам, этот этап должен в полной мере стать «новым временем» для страны.