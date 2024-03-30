Захарова одним словом описала заявление Зеленского о переговорах Захарова заявила, что Зеленский вспомнил про переговоры на фоне грядущих выборов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Президент Украины Владимир Зеленский начал говорить о переговорах с Россией, поскольку нервничает, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам дипломата, у политика на носу выборы. Они должны были пройти на Украине 31 марта 2024 года, однако кампания не проводилась на фоне военного положения и всеобщей мобилизации в стране.

Нервничает. У него выборы на носу. Или на носу не выборы? — задалась вопросом Захарова.

Ранее Зеленский допустил начало переговоров Украины с Россией до того, как Киеву удастся выйти на границы 1991 года. Кроме того, политик заявил, что это может произойти до того, как ВСУ смогут вернуть территории, отошедшие под контроль РФ. При этом в Кремле этот вопрос считают закрытым и требуют признать «реалии на земле».

Также Зеленский признал, что задержка Конгресса США с одобрением пакета военной помощи на $60 млрд дорого обошлась Украине. По его словам, без американской поддержки у ВСУ не будет ни ПВО, ни ракет Patriot, ни средств РЭБ, ни 155-мм артиллерийских снарядов. Зеленский предупредил, что украинской армии придется снова отступить, чтобы обезопасить линию фронта и сохранить боеприпасы.