Европа ищет оправдание своей бездарной политике, перекладывая ответственность в том числе на российские СМИ, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале. Таким образом он прокомментировал заявление Der Spiegel о том, что российское издание RT якобы повлияло на дискуссии вокруг вотума недоверия главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен.

Немецкий Der Spiegel утверждает: российские СМИ, мол, распространяли вредоносные для Урсулы нарративы. Полнейшая чушь выдается теперь за истину в последней инстанции. Есть такая русская пословица: «Нечего на зеркало пенять», — написал депутат.

Ранее Европарламент на пленарной сессии 10 июля в Страсбурге отклонил резолюцию о недоверии Урсуле фон дер Ляйен. За отклонение резолюции проголосовали 360 депутатов из 553, еще 18 человек воздержались. Для принятия резолюции была необходима поддержка более двух третей европарламентариев.

В свою очередь российский политолог Владимир Оленченко выразил мнение, что возможная отставка главы Еврокомиссии снизит градус русофобии в Европе. По его словам, любой другой человек, занявший ее место, будет придерживаться не такой агрессивной антироссийской политики.