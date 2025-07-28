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28 июля 2025 в 13:17

«Не на камеру»: Песков назвал особенность встреч Путина с россиянами

Песков: Путин предпочитает напрямую разговаривать с народом

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Александр Казаков/ТАСС

Президент России Владимир Путин любит общаться с народом напрямую, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Комментируя встречу лидера с моряками в День Военно-морского флота, представитель Кремля подчеркнул, что даже под камерами глава государства остается самим собой, передает РИА Новость.

Это действительно не на камеру, это и не предназначалось для камеры, просто Путин остается самим собой. Путин, собственно, вы знаете, что он всегда предпочитает напрямую общаться с людьми, — пояснил Песков.

Ранее президент РФ во время поездки в Санкт-Петербург вышел из автомобиля, чтобы пообщаться с жителями и туристами. Он поздравил собравшихся с Днем ВМФ, пообщался с ветеранами и сделал фото с ребенком. Как только президент вышел из машины, он обратился к ветерану, приобняв его в дружеской манере. В ответ мужчина пожелал главе государства беречь Россию и бороться с фашизмом.

Кроме того, президент посетил воскресную литургию в Кронштадтском Морском соборе, куда ранее привезли мощи адмирала Федора Ушакова и икону апостола Андрея Первозванного. А также в Петровском парке на Якорной площади возложил цветы к памятникам Петра I, адмиралов Ушакова и Степана Макарова.

Владимир Путин
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ВМФ РФ
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