Названы категории россиян, имеющих право на адресную льготную ипотеку Финансист Паулаускас: адресную льготную ипотеку продлят для семей с двумя детьми

Несмотря на вероятное завершение Центробанком в июле 2024-го программы льготной ипотеки, россияне сохраняют шансы получить адресную помощь, рассказал NEWS.ru член экспертного совета комитета Госдумы по финансовому рынку Станислав Паулаускас. По его словам, адресный кредит на покупку недвижимости на улучшенных условиях предназначен только для приобретения «вторички».

В июле 2024 года ЦБ РФ предполагает завершение массовой программы льготной ипотеки, но адресная программа продолжит развитие. Главное отличие адресных льгот: они распространяются только на вторичный рынок. Льготы доступны только гражданам РФ, имеющим статус нуждающихся в улучшении жилищных условий, — добавил собеседник.

Эксперт отметил: приоритетами адресного финансирования являются: медицина, образование, новые технологии, сельское хозяйство, прикладные инженерные профессии, семьи с двумя и более детьми, молодые специалисты. Он подчеркнул: чтобы претендовать на адресную льготную ипотеку, необходимо соответствовать нескольким критериям.

Иметь востребованную в конкретном регионе профессию. Проживать или быть готовым к переезду на постоянное место жительство в другой город, область. Иметь достаточный доход для уплаты обязательного платежа по ипотеке, — подытожил Паулаускас.

Ранее глава Союза дачников Подмосковья депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что в России предусмотрены льготы для желающих построить загородный дом. Депутат отметил, что к подобным привилегиям относятся, в частности, сельская ипотека, право использовать материнский капитал и упрощенное оформление по «дачной амнистии».