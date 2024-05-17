Названы главные причины, побудившие Путина «отказаться» от Харькова Депутат Журавлев считает, что Путин говорил о нецелесообразности штурма Харькова

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев считает, что президент России Владимир Путин говорил о нецелесообразности штурма Харькова, а не о том, что нужно отказаться от взятия города под контроль. В беседе с NEWS.ru парламентарий отметил, что к высказываниям главы государства нужно относиться внимательно.

Нужно внимательно относиться к президентским высказываниям, ведь Путин говорит, во-первых, что таких планов нет на сегодняшний день. А уже завтра, возможно, они появятся. Во-вторых, речь идет о взятии Харькова, и каждый, кто хоть что-то смыслит в тактике и стратегии, понимает, что штурмовать такой крупный город сложно и неэффективно, — пояснил депутат.

По мнению Журавлева, лучше перерезать логистику, блокировать украинских военных, устроив настоящую осаду. Он считает, что после этого останется только ждать, когда ВСУ сдадутся самостоятельно.

Ранее Путин заявил, что у ВС РФ на сегодняшний день нет планов по взятию Харькова. Президент также отметил, что сейчас российские войска продвигаются в районе города строго по плану, создавая буферную зону с приграничными регионами РФ. По словам президента, вина за наступательную операцию российских войск в Харьковской области лежит на властях Украины, отдающих приказы по обстрелу Белгорода.