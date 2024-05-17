Путин заявил о нежелании ВС РФ брать Харьков. Почему это сейчас невозможно?

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай заявил, что у ВС РФ на сегодняшний день нет планов по взятию Харькова. Что это означает, какое мнение у военкоров?

Путин также отметил, что сейчас российские войска продвигаются под Харьковом строго по плану, создавая буферную зону с приграничными регионами РФ. По словам президента, вина за наступательную операцию российских войск в Харьковской области лежит на властях Украины, которые обстреливают Белгород.

Реакция военкоров и экспертов на слова Путина о нежелании брать Харьков

Политолог Сергей Марков считает, что российская армия может позже вернуться к вопросу взятия Харькова.

«Путин заявил, что планов взятия Харькова сейчас нет. Правильно. Сейчас нет. И вообще Россия не хочет брать Харьков. Но возможно, будет вынуждена это сделать. Ведь оттуда продолжаются обстрелы Белгорода. И харьковчане стонут под игом оккупационного бандеровского режима. Поэтому харьковчанам рекомендация прежняя — временно уехать из Харькова. Пока ВСУ не прекратят обстреливать Белгород. Так это сформулируем», — отметил он.

Военкор Александр Коц обратил внимание, что на данный момент взять Харьков практически невозможно.

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Lookl Press Повседневная жизнь в Харькове

«Действительно, брать Харьков сейчас — это утопия. Штурм второго по величине города Украины с населением около двух миллионов человек потребует колоссальных людских и материальных ресурсов. Вспомните, как тяжело и кроваво шли бои в 400-тысячном Мариуполе. Однако что-то с Харьковом делать все-таки нужно, так как противник не гнушается размещать артиллерию в его городской застройке. Логичной выглядит тактика по полному блокированию города. Необходимо перерезать все пути подвоза боеприпасов к артиллерийским подразделениям, развернутым в застройке. Это тоже задача непростая — в Харьков ведут десятки дорог, и будет очень сложно все их перерезать. И главное — нельзя бежать впереди паровоза. До окраин Харькова нужно еще дойти», — считает он.

Военный эксперт Борис Рожин согласен, что сейчас брать Харьков нет никакого смысла.

«Еще до начала наступления говорил, что текущая группировка ВС РФ в Белгородской области недостаточна для взятия Харькова. Решение задач по освобождению Харькова требует как минимум двух серьезных операций по взятию Золочева и Золочевского укрепрайона и освобождения Чугуева. Лобовой штурм Харькова с севера видится тупиковой идеей. Во-вторых. ВС РФ решают сейчас задачи занятия части районов на севере Харьковской области, что позволит в варианте минимум освободить несколько десятков населенных пунктов, нанести противнику серьезные потери и снизить интенсивность атак противника на Белгородскую область. Чем дальше продвинутся войска и распространят зону действия артиллерии и дронов на юг, тем лучше», — отметил он.

Также, считает Рожин, если ВСУ не смогут удержать позиции на севере Харьковской области и допустят прорывы фронта, масштабы операции ВС РФ могут расширяться до более амбициозных сценариев вроде окружения части сил украинской армии в Харьковской области.

Фото: МО РФ

«При этом важно понимать, что, если сейчас намерений штурмовать или полностью окружать Харьков нет, это не значит, что они не появятся чуть позже, когда размер группировки на Харьковском направлении может быть увеличен в зависимости от планов ГШ ВС РФ. Также важно понимать, что ГШ сейчас ставит перед противником дилемму — где будет нанесен основной удар. Противник сейчас мечется между необходимостью оборонять Часов Яр, удерживать трескающийся фронт в районе Очеретино и подкреплять фронт к северу от Харькова. А ведь есть и другие участки фронта, где также отмечаются кризисные тенденции. Если российское командование сможет растащить остатки резервов по кризисным направлениям и нащупать слабину в построении противника, то последствия для ВСУ будут катастрофическими, о чем, собственно, и предупреждают американцы. И там уже будет не так важно — прорвутся в Харьковской области, где-нибудь в Донбассе или Запорожье. Напоминаю, что противник считает, что основное весенне-летнее наступление ВС РФ еще не началось», — подчеркнул эксперт.

Рожин также обратил внимание, что «во время боевых действий никто из военно-политического руководства страны не обязан говорить правду о реальных целях тех или иных операций».

«Элементы дезинформации никто не отменял. В случае с Путиным самый простой пример — отрицание наличия российских войск в Крыму и последующее признание, что они там были после успешного завершения Крымской операции», — добавил эксперт.

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