Названо удобрение, позволяющее получить большой урожай картофеля Депутат Чаплин: большой урожай картофеля гарантирует минеральное удобрение

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Для получения большого урожая картофеля необходимо использовать минеральные удобрения, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Парламентарий отметил, что уход за данной культурой также требует регулярного удаления колорадских жуков.

При уходе за картошкой важно вовремя собирать колорадских жуков. Удобрением, которое может быть оптимальным для получения огромного урожая, является минеральное. Оно содержит макро- и микроэлементы, необходимые для полноценного развития растений. Минеральные удобрения можно применять как в гранулированной форме, так и в жидком виде, — подчеркнул Чаплин.

Ранее Чаплин предупредил, что белена, болиголов пятнистый и белладонна, которые могут расти на даче, являются смертельно опасными сорняками. Он уточнил, что даже небольшие дозы белладонны обладают галлюциногенными и спазмолитическими свойствами.

Юрист Надежда Локтионова ранее предупредила, что россиянам может грозить штраф за сорняки на дачных участках. По ее словам, размер взыскания будет варьироваться в зависимости от региона. Так, в Москве граждан могут оштрафовать на сумму до пяти тысяч рублей. Локтионова обратила внимание, что одним из самых вредных сорняков является борщевик Сосновского, который быстро распространяется на заброшенных территориях.