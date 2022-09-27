Названа новая должность Рогозина «Ведомости»: Рогозин может стать полпредом Путина в Крыму и Донбассе

Фото: roscosmos.ru

Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин может стать полпредом президента России Владимира Путина в Крыму и Донбассе после присоединения ЛДНР, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на собеседника на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса России (ОПК) и два источника, близких к администрации президента РФ. Собеседник издания отметил, что в России могут создать новый федеральный округ — Крымский.

В его состав войдут и сам полуостров, и присоединенные в результате референдумов ЛНР, ДНР, а также Запорожская и Херсонская области, — рассказал изданию источник, близкий к администрации президента РФ.

Для управления этим регионом властям необходим «политический тяжеловес», добавил второй источник газеты, по этой причине решение по Рогозину будет принято скоро и с наибольшей вероятностью будет положительным.

Председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко ранее заявила, что явка на референдуме о вхождении региона в состав России по итогам четырех дней голосования составила 66,43%. Она уточнила, что учитывалась явка за рубежом. По ее словам, в Мелитопольском районе на участки пришли 67,21% жителей.

Она добавила, что в Бердянске проголосовали 64,03% людей, имеющих право голоса, в Бердянском районе — 64,82%, в Васильевском районе 64,28%, в Мелитополе — 66,39%. Председатель избирательной комиссии отметила, что в Энергодаре приняли участие в референдуме 67,18% жителей.