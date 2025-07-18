Назван важный нюанс законопроекта о сдаче русского языка мигрантами

Квоты для приезжих пересмотрят после разрешения ряду трудовых мигрантов не сдавать экзамен по русскому языку, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, в списке квот есть профессии, заниматься которыми можно только при знании языка.

Теперь в связи с тем, что эта категория иностранцев освобождается от сдачи русского языка, необходимо пересмотреть подходы, механизмы и перечень [квот]. То есть там есть те профессии, обладая которыми сегодня можно получить трудовую визу и работать, зная русский язык. А так как русский язык знать теперь не нужно, в этом случае перечень должен быть пересмотрен, о чем с Минтрудом, с правительством была достигнута договоренность на пленарном заседании, — сказал Нилов.

Он добавил, что трудовая виза — самый действенный инструмент регулирования трудовой миграции. Кроме этого, по словам депутата, это дополнительная ответственность со стороны работодателя, который несет финансовое обязательство за приобретение иностранным сотрудником обратного билета.

Ранее стало известно, что Госдума во втором чтении одобрила законопроект, по которому ряд мигрантов освобождается от обязательной сдачи экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства при оформлении на работу. Инициатива касается только тех иностранцев, что работают по квоте правительства.