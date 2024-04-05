Назван легальный способ не платить налоги в России целый год Депутат Говырин: бизнесмены могут отсрочить уплату налогов на год без залога

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Российские бизнесмены имеют право оформить отсрочку по уплате налогов на 12 месяцев без залога, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. Парламентарий отметил, что предпринимателям также доступна рассрочка на три года.

Платить налоги можно рассрочкой на три года или с отсрочкой до года. Это важно — деньги остаются в обороте. По закону срок отсрочки до 12 месяцев — без залога. Срок рассрочки возможен до трех лет с залогом. Хотя предприниматель может попробовать реализовать самый эффективный вариант — сначала отсрочка, потом рассрочка, и ставка будет 7,5%, — добавил Говырин.

По его словам, основная польза данных процедур заключается в отсутствии необходимости направлять средства на оплату налогов «прямо сейчас» — можно дождаться завершения прибыльных сделок. Он подчеркнул, что процесс является трудоемким и все документы оформляют быстро, в отличие от банковского кредита.

Подойдет отсрочка для всех, кто испытывает сложности с платежами. А рассрочка подходит для застройщиков, у которых огромная кредитная нагрузка, а много залогов — хорошая альтернатива банкам; агробизнесу, так как высокая кадастровая стоимость земли и хорошие залоги; производителям, так как высокая стоимость залогов; бизнесу из сферы торговли под залог на товар в обороте, например автодилерам; IT-компаниям с большим штатом сотрудников, — подытожил Говырин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ждет серьезных обсуждений в парламенте по изменениям в налоговой системе. Российский лидер отметил, что эта тема вызывает много споров, поэтому к ее решению нужно подходить аккуратно.

До этого стало известно, что правительство приступило к работе над совершенствованием комплекса фискальных мер, которые анонсировал президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Отмечается, что снижения начальной ставки НДФЛ (13%) среди рассматриваемых мер нет.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что первый шаг на пути к введению в России прогрессивной шкалы налогообложения сделан. Он объяснил, что с 1 января подоходный налог увеличили с 13% до 15% для зарабатывающих свыше 5 млн рублей в год.