«Навоображал из себя»: сенатор назвал недопустимым обращение Байдена к РФ Сенатор Цеков назвал недопустим обращение Байдена к России

Фото: Alastair Grant/AP/TASS

Президент США Джо Байден во время выступления у Королевского замка в Варшаве

Обращение президента США Джо Байдена к России совершено недопустимо, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. Он отметил, что у главы Белого дома «мания величия», если они считает, что имеет право обращаться к гражданам другой страны. По мнению Цекова, это демонстрирует низкий уровень политиков и руководителей Соединенных Штатов.

Хочу сказать гражданам с манией величия, которые почему-то считают, что они могут обращаться к гражданам другого государства, что пусть к своим гражданам и обращаются. И пусть он верховодит Европой, а к нам не лезет. Все это вызывает даже не раздражение, а полное неприятие, и показывает чрезвычайно низкий уровень американских политиков и руководителей. Это нонсенс. Навоображал из себя Бог весть что. Обращается к другим народам, что-то им рекомендует и откровенно заставляет следовать своей воле. Такого уровня гордыня рано или поздно погубит США, если они не сделают правильные выводы, — предупредил Цеков.

В ходе выступления в Польше Байден заявил, что США и Европа не стремятся к уничтожению России или установлению контроля над ней. Он добавил, что не считает россиян врагами США.

В феврале прошлого года, до начала военной операции на Украине, президент США уже обращался к россиянам. Он заверил, что американцы не угрожают России и не хотят дестабилизации. Байден также отметил, что не верит, будто граждане РФ хотят войны, и выразил согласие с предложением России решать ситуацию вокруг Украины дипломатическим путем.