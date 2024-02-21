«Наплевать на людей»: в ГД осудили Финляндию за закрытие двух КПП с Россией Депутат Новиков назвал наплевательским решение Финляндии закрыть границу с РФ

Фото: IMAGO/Lauri Heino/Global Look Press

Финляндия начала ужесточать пограничный режим с Россией по мере своего вступления в НАТО, заявил в разговоре с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Так он отреагировал на предложение финской пограничной службы полностью закрыть два КПП на границе с РФ. Парламентарий отметил, что власти страны наплевали как на интересы людей, так и на добрососедские отношения с Россией.

Когда начался процесс втягивания Финляндии в НАТО, шаг за шагом происходило усложнение пограничного режима. Уже есть территории Финляндии, которые пострадали от этих решений, — отметил депутат.

Новиков подчеркнул, что большой вклад в экономику Финляндии вносят приграничная торговля и туризм. При этом он обратил внимание, что страна находится на севере Европы, что делает ее менее привлекательной для туристов, чем Греция, Испания, Италия и Португалия.

В данном случае Россия была важным партнером, помогала пополнять муниципальный бюджет, помогала гражданам развивать малый и средний бизнес. Но принято политическое решение. Властям оказалось наплевать на интересы людей, на наши добрососедские отношения, — заявил парламентарий.

Сейчас Финляндией руководят политик, которые готовы последовательно продвигать интересы США в НАТО, Евросоюзе и во всех других вопросах, отметил Новиков. Несмотря на это, он выразил уверенность, что к власти в стране рано или поздно придут новые люди, которые пересмотрят отношения с Россией.

Между нашими странами были долгие периоды очень теплых, добрососедских отношений. Фундамент для новых поколений заложен не самый плохой, но это потребует времени, потому что все, что сейчас заложено в Евросоюзе имеет негативную динамику. Такие вещи еще будут сказываться многие годы, — сказал он.

Пограничная служба Финляндии ранее предложила окончательно закрыть два контрольно-пропускных пункта на границе с Россией. Речь о КПП «Париккала» и «Лиекса-Инари», через которые раньше перевозили лес.