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31 июля 2025 в 12:21

Нападение с дубинками станет основанием для самообороны

Верховный суд РФ признал нападение с дубинками основанием для самообороны

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Верховный суд РФ подтвердил, что действия по самообороне могут быть правомерными в случае нападения с использованием резиновых дубинок, сообщает ТАСС. Такой вывод следует из определения Судебной коллегии по уголовным делам.

Суд подчеркнул, что агрессивное поведение и применение резиновой дубинки со стороны лиц, ворвавшихся в квартиру, свидетельствуют о наличии общественно опасного посягательства. Более того, орган указал, если нападение формально завершилось, но для обороняющегося не было очевидно его окончание, то последующие защитные действия также подпадают под понятие необходимой обороны.

Это решение суд принял, рассматривая дело мужчины, который нанес ножевые удары двум злоумышленникам, ворвавшимся в его дом. Один из нападавших погиб, второй получил ранения. Материалы дела указывают, что потерпевшие предварительно избили знакомого обвиняемого резиновыми дубинками.

Суды первой и апелляционной инстанций ранее признали мужчину виновным в убийстве и покушении на убийство. Первая инстанция квалифицировала действия подсудимого как убийство и причинение тяжкого вреда здоровью, совершенные при превышении пределов необходимой обороны (статьи 108 и 114 УК РФ). Суд тогда отметил, что осужденный действовал с оборонительным умыслом, но использовал несоразмерные меры защиты. Апелляционный суд, в свою очередь, отменил этот приговор, признав действия мужчины умышленными преступлениями.

При этом данная инстанция подчеркнула, что противоправные действия начались с нападения потерпевших, однако суд не зафиксировал непосредственной угрозы в адрес самого подсудимого. Верховный суд выразил несогласие с выводами апелляционной инстанции.

Ранее россиянам обозначили правила применения ножа для самообороны. Верховный суд разрешил использовать его в случае, если нападавших много, а опасность грозит и детям.

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