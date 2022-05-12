МВД проверит работу подмосковной полиции

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Комиссия Министерства внутренних дел России займётся проверкой работы подмосковной полиции в период с 12 мая по 14 июня 2022 года, сообщают «Вести Подмосковья». В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области посоветовали гражданам обращаться с волнующими вопросами на сайт ведомства и по почте.

С11 мая по 1 июня можно направить обращение на имя руководителя комиссии — главного инспектора МВД России генерал-майора Романа Зайцева. Жители Подмосковья смогут обжаловать действия руководства территориального органа МВД России и его подразделений.

Официальный сайт ведомства называется «50.мвд.рф», а адрес для писем следующий: г. Москва, Никитский пер., д. 3 (бюро пропусков).

12 апреля стало известно, что в Ростовской области сотрудники Управления собственной безопасности МВД провели обыски у сотрудников регионального управления ГИБДД. Оперативные мероприятия затронули десятки полицейских, в том числе высокопоставленных. Часть из них, по неподтверждённой информации, уже арестовали как фигурантов дела. Изначально в местных СМИ и Telegram-каналах говорилось о создании преступного сообщества, но, по официальной версии, задержанным инкриминируют получение крупных взяток.