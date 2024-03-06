Мурашко взял под контроль помощь пострадавшим при аварии на ТЭЦ в Туве

Фото: k.com/ulug_khem17

Глава Минздрава России Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшим при аварии на Шагонарской ТЭЦ в Туве, сообщил помощник министра Алексей Кузнецов. По его словам, которые приводит ТАСС, в результате ЧП пострадали 23 человека, из них шестеро находятся в тяжелом состоянии.

Продолжаются мероприятия по медицинской эвакуации пострадавших в административный центр региона — Кызыл. Сразу по прибытии в лечебные учреждения Кызыла будут организованы телемедицинские консультации со специалистами ведущих центров Минздрава России — НМИЦ хирургии имени Вишневского и НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова, — сообщил Кузнецов.

Кузнецов сообщал, что из 23 пострадавших 15 человек госпитализированы с ожогами и травмами. По его словам, еще восьми пострадавшим оказали помощь амбулаторно, госпитализация им не потребовалась.

Ранее в Минздраве Тувы опровергли информацию о смерти одного из пострадавших при аварии на Шагонарской ТЭЦ. По словам представителя регионального ведомства, все люди живы.

Утром 6 марта на котельной ТЭК-4 в городе Шагонаре произошел взрыв, после которого в здании начался пожар, образовалось сильное задымление. В связи с ЧП СК возбудил уголовное дело по статье «Халатность».