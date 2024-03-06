Минздрав уточнил количество пострадавших при аварии на ТЭЦ в Туве Минздрав: в результате аварии на ТЭЦ в Туве пострадали 23 человека

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В результате происшествия на Шагонарской теплоэлектроцентрали в Туве пострадали 23 человека, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. По его словам, шесть из них находятся в тяжелом состоянии. Восемь пострадавших не нуждались в госпитализации, им оказали помощь амбулаторно, передает РИА Новости.

По оперативным данным, в результате происшествия [на ТЭЦ] пострадали 23 человека, 15 госпитализированы с ожогами и травмами, шестеро из них — в тяжелом состоянии, — сообщил Кузнецов.

Ранее сообщалось, что управление Следственного комитета РФ по Республике Тыва возбудило уголовное дело в связи с аварией на Шагонарской теплоэлектроцентрали. По данным ведомства, дело было возбуждено по статье 293 УК РФ «Халатность».

Глава республики Владислав Ховалыг позднее добавил, что после взрыва и пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве введен режим чрезвычайного положения. По его словам, после проливки конструкций будут проверены сети, отходящие от котельной, а также проведена диагностика котлоагрегатов. Так можно будет поднять давление в системе и вновь запустить оборудование, а в случае необходимости питание будет переведено на резервные источники.