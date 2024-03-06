В Туве ввели режим ЧС после взрыва и пожара на ТЭЦ Ховалыг: режим ЧС введен в Туве после взрыва на Шагонарской ТЭЦ

Фото: МЧС России/ТАСС

Режим чрезвычайно ситуации регионального значения введен в Туве после взрыва и пожара на Шагонарской ТЭЦ, расположенной в Улуг-Хемском районе, сообщил глава республики Владислав Ховалыг. Он также уточнил, что в результате ЧП погибших нет, возгорание ликвидировано.

На оперативном штабе приняли решение ввести в Туве режим ЧС регионального значения. По предварительным данным, ЧП в Шагонарской ТЭЦ произошло в отсеке теплоподачи, который находится отдельно от котельной. Точные причины устанавливаются. Погибших нет. Пропавших нет. Весь состав смены определен, — написал Ховалыг в Telegram.

По словам главы Тувы, после проливки конструкций будут проверены сети, отходящие от котельной, а также проведена диагностика котлоагрегатов. На основе этих проверок можно будет поднять давление в системе и вновь запустить оборудование, а в случае необходимости питание будет переведено на резервные источники. На данный момент теплоподача в городе приостановлена. К централизованному теплоснабжению подключены 62 многоквартирных и 216 частных домов. В них примерно проживает 4000 человек.

Ранее число пострадавших при ЧП на ТЭЦ в Шагонаре выросло с 10 до 18 человек, шестеро из них получили тяжелые травмы. Губернатор Тувы сообщал, что девять человек находятся в состоянии средней тяжести, а трое — в состоянии, близком к удовлетворительному.