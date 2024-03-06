Число пострадавших при взрыве ТЭЦ в Туве увеличилось Губернатор Тувы: число пострадавших при взрыве ТЭЦ в Туве выросло до 18 человек

Фото: Пресс-служба правительства Республики Тува

Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале написал, что число пострадавших при ЧП на ТЭЦ в Шагонаре выросло с 10 до 18 человек. По его информации, все они госпитализированы. Шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще девять — в состоянии средней тяжести, трое — в состоянии близком к удовлетворительному, отметил он.

Всех пострадавших сейчас транспортируют в республиканские больницы в Кызыл. На смену в ТЭЦ заступил 21 человек. Ведутся поиски оставшихся троих, — говорится в публикации губернатора.

В правительстве Тувы подтвердили, что все четыре котла на Шагонарской ТЭЦ находятся в рабочем состоянии. Предварительно, пострадавшие являются работниками предприятия.

Первое сообщение о ЧП на ТЭЦ поступило на пульт дежурного в 08:49. В 09:00 в Шагонар выехал министр топлива и энергетики Эдуард Куулар и министр здравоохранения Анатолий Югай. Пока все обстоятельства происшествия выясняются, — уточнили в администрации региона.

Региональное управление МЧС оповестило о локализации пожара на ТЭЦ на площади 50 квадратных метров.

ТАСС со ссылкой на администрацию района писал, что в котельной Шагонара произошел взрыв, на тот момент на предприятии находился 21 человек. МЧС республики сообщало о пожаре и сильном задымлении на ТЭЦ. Был создан оперативный штаб.