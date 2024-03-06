В результате ЧП на Шагонарской ТЭЦ в Туве пострадали 10 человек

Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

Утром 6 марта в котельной города Шагонар в Улуг-Хемском районе Тувы зафиксировано чрезвычайное происшествие, написал в Telegram-канале глава региона Владислав Ховалыг. По его словам, погибших нет, но 10 человек пострадали. Власти выясняют причины случившегося.

Погибших нет, но известно о 10 пострадавших. Они госпитализированы. На месте работают оперативные службы, здание оцеплено. Выезжаю в Шагонар, — проинформировал Ховалыг.

Он добавил, что будет создан штаб, в который войдут руководство МЧС, МВД, Росгвардии, региональных Минздрава, МинЖКХ, Минтопэнерго, службы ГО и ЧС.

Как сообщил ТАСС председатель администрации города Буян Балбак, в котельной произошел взрыв. В ней работал 21 человек. Сейчас комплекс устройств остановлен.

Региональный главк МЧС уточнил, что на месте работают семь человек и четыре единицы техники. В Шагонар направлена оперативная группа Главного управления МЧС России по Республике Тыва.

В Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре и сильном задымлении в здании котельной на территории города Шагонар Улуг-Хемского района, — заявила пресс-служба ведомства.

В апреле 2023 года Следственный комитет подтвердил взрыв неустановленного устройства на территории ТЭЦ в петербургском Павловске рядом с заброшенным зданием. Было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте взрывчатых веществ.