Взрыв неустановленного устройства произошел на территории ТЭЦ в петербургском Павловске рядом с заброшенным зданием, сообщила пресс-служба СКР на официальном сайте ведомства. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте взрывчатых веществ.
26 апреля 2023 года рядом с заброшенным зданием в г. Павловске, на территории ТЭЦ произошёл взрыв неустановленного устройства. Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 222.1. УК РФ, — указано в официальном сообщении.
Официальный представитель ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Сергей Капитонов отметил, что вблизи места взрыва пострадали постройки конно-спортивного клуба, передает Telegram-канал Ural Mash.
Возбуждено уголовное дело по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей «Незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств». В настоящее время установлено, что 26 апреля текущего года в городе Павловске произошел взрыв неустановленного взрывного устройства у недостроенной котельной, в результате чего был поврежден фасад конно-спортивного клуба, а также основания трубы котельной, — говорит Капитонов.