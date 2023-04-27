СКР подтвердил факт взрыва под Петербургом

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Взрыв неустановленного устройства произошел на территории ТЭЦ в петербургском Павловске рядом с заброшенным зданием, сообщила пресс-служба СКР на официальном сайте ведомства. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте взрывчатых веществ.

26 апреля 2023 года рядом с заброшенным зданием в г. Павловске, на территории ТЭЦ произошёл взрыв неустановленного устройства. Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 222.1. УК РФ, — указано в официальном сообщении.

Официальный представитель ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Сергей Капитонов отметил, что вблизи места взрыва пострадали постройки конно-спортивного клуба, передает Telegram-канал Ural Mash.